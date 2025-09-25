Luca Ciarla in tour nella musica neozelandese

Il Comites Nuova Zelanda sostiene il tour di Luca Ciarla, un artista di fama internazionale che si esibirà in cinque città neozelandesi. Ciarla, che ha suonato in oltre 70 paesi, porta con sé un mix unico di jazz, musica classica e world music, creando esperienze musicali che combinano scrittura e improvvisazione. Riconosciuto come uno dei violinisti più interessanti dalla stampa, ha calcato palchi prestigiosi come il Montreal Jazz Festival e il Teatro La Fenice di Venezia.

Il tour inizierà il 19 ottobre al Wellington Jazz Festival e proseguirà il 22 ottobre all’Open Ear Jazz Festival di Picton. Il 23 ottobre si esibirà al Dunedin Arts Festival, il 25 ottobre al Central Stories Museum & Art Gallery di Alexandra, e si concluderà il 28 ottobre al The Arts Centre Te Matatiki Toi Ora di Christchurch.