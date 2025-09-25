Luca Ciarla in Tour: Jazz e World Music in Nuova Zelanda

Il Comites Nuova Zelanda sostiene il tour di Luca Ciarla, un artista di fama internazionale che si esibirà in cinque tappe nel paese. Ciarla, noto per le sue performance in oltre 70 nazioni, si esibirà tra il 19 e il 28 ottobre in diverse città della Nuova Zelanda.

Il suo percorso artistico lo ha visto calcare palchi prestigiosi come il Montreal Jazz Festival, il Performing Arts Centre di Hong Kong, l’Opera di Dubai e il Teatro La Fenice di Venezia. Riconosciuto come uno dei violinisti più interessanti della scena musicale globale, Ciarla combina jazz, musica classica e world music, offre un’esperienza unica che fonde scrittura e improvvisazione.

Il tour avrà inizio il 19 ottobre al Wellington Jazz Festival e proseguirà il 22 ottobre all’Open Ear Jazz Festival di Picton. Il 23 ottobre è previsto un concerto al Dunedin Arts Festival, seguito il 25 ottobre al Central Stories Museum & Art Gallery di Alexandra. La chiusura del tour avverrà il 28 ottobre al The Arts Centre Te Matatiki Toi Ora di Christchurch.