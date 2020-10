Vuole morire Luca (il nome è di fantasia), non ne può più. Anni immobile nel letto, dovendo dipendere dall’aiuto degli altri in tutto, sempre. Per mangiare. Per bere. Paralizzato in un letto da dieci anni per un incidente che gli ha stravolto la vita, spezzato la schiena e l’esistenza in un prima e un dopo. Ha chiesto alla Asl, in base alla sentenza della Consulta sull’aiuto al suicidio, di porre fine alle sue giornate che considera uno strazio infinito e ingiusto.La Asl ha risposto di no, non c’è una legge nazionale che metta in pratica quella sentenza. E così, ancora una volta l’associazione Coscioni, che da sempre si batte per il diritto sul fine vita, sulla possibilità di scegliere fino all’ultimo istante, ha deciso di passare alle vie legali. Ha deciso di denunciare la Asl. Dicendosi pronta, ad accompagnare chiunque non trova le risposte ai “suoi diritti in Italia, per andare Svizzera dove il suicidio assistito è legale”. Come ha fatto Marco Cappato con dj Fabio, assolto per aver accompagnato il quarantenne milanese tetraplegico oltre confine per l’ultimo viaggio.

“La Asl si è rifiutata di applicare il principio stabilito dalla sentenza 2422019 della Corte Costituzionale, che ha valore di legge, sul diritto ad accedere al suicidio assistito, per pazienti che si trovano in determinate condizioni (mantenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetti patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli)” dice Filomena Gallo, avvocato e Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, durante la fasi conclusive del XVII Congresso annuale dell’associazione concluso nelle scorse ore.



L’associazione Luca Coscioni sta, infatti, seguendo due casi di persone con malattie irreversibili che hanno chiesto, alla luce della sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, di poter porre fine alla loro vita.



Alla sua richiesta, Luca si è visto rispondere dopo oltre un mese, con un divieto a procedere. “[…] La richiamata sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale interviene espressamente su questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale sollevate dalla Corte di Assise di Milano in relazione a diversa fattispecie, rispetto al Suo caso. Nella medesima sentenza, inoltre, si sollecita ulteriormente il Parlamento abbia provveduto nel senso indicato dalla Corte Costituzionale, normando con il necessario rigore le condizioni che devono sussistere e le relative modalità di esecuzione da applicare in una simile delicatissima e complessa fattispecie. Pertanto questa Direzione ritiene che, allo stato attuale della normativa vigente, non sia possibile esprimere un parere favorevole alla sua richiesta. La SV potrà comunque legittimamente avvalersi, ai sensi della citata L. n. 219/2017 delle cd “disposizioni anticipate di trattamento”, che prevedono la rinuncia ai trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente e la garanzia dell’erogazione di una appropriata terapia del dolore e di cure palliative”.



In pratica si sottolinea come la sentenza chiedeva al parlamento di fare una legge in materia, cosa che, a distanza di anni e di richiami da parte dei magistrati, non è ancora accaduta.



“Una risposta quella della Asl – secondo l’avvocato Gallo – che disconosce gravemente annunciato dalla sentenza 2422019 della Corte Costituzionale, che, con valore di legge, stabilisce dei passaggi specifici per tutti quei pazienti affetti da patologie irreversibili che in determinate condizioni, possono far richiesta di porre fine alle proprie sofferenze tramite Il Servizio Sanitario Nazionale, dunque tramite questa stessa Asl che ha negato ufficialmente quanto previsto dalla Consulta. Per questo stiamo preparando un’azione giudiziaria contro questo diniego di gravità assoluta e continuiamo a ribadire l’urgenza di una legge che regolamenti le scelte di fine vita a garanzia di diritti fondamentali”.



Immediata anche la reazione di Marco Cappato: “Ci sono Asl che calpestano una sentenza della Corte Costituzionale e impongono ai malati di soffrire impedendo loro l’aiuto a morire. Su questa gravissima violazione dei rapporti tra istituzioni, chiediamo risposte al ministro della Salute Roberto Speranza, al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte”, ha il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni e promotore della campagna Eutanasia Legale. “Insieme a Mina Welby e Gustavo Fraticelli ribadiamo pubblicamente l’impegno a portare avanti nuove disobbedienze civili. Se queste persone che si sono rivolte a noi, e tutte le altre che vorranno chiedere il nostro aiuto, non troveranno risposte alle quali hanno diritto, nei tempi giusti e rispettosi della loro malattia e del loro dolore – chiude Cappato – noi li aiuteremo ad andare in Svizzera, per porre fine alle loro sofferenze”.