Attualità

Luca Carboni in tour in Italia

Luca Carboni in tour in Italia

Luca Carboni ha aggiunto sette nuove date al tour estivo ‘Rio Ari O’, che prenderà il via da Genova e arriverà fino a Macerata. I nuovi appuntamenti sono stati annunciati dal cantautore bolognese sui social e sono in agenda il 17 luglio a Modena in piazza Roma, il 5 agosto ad Alghero all’Anfiteatro Ivan Graziani, il 9 agosto a Taormina al Teatro Antico, il 10 agosto a Palermo al Teatro di Verdura, il 18 agosto a Forte dei Marmi alla Villa Bertelli, il 21 agosto a Trani in piazzale Santa Maria Colonna e il 4 settembre a Brescia in piazza della Loggia.

I due primi concerti dopo la malattia di Luca Carboni sono stati sold out, a Milano e a Bologna. I prossimi concerti sono in programma il 12 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 19 e 20 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Luca Carboni sarà accompagnato da una band di otto elementi e porterà in scena un grande spettacolo che alternerà momenti di grande festa ad altri di intimità acustica, con le canzoni del suo quarantennale viaggio.

