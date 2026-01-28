Luca Carboni in tour in Italia

Luca Carboni ha aggiunto sette nuove date al tour estivo ‘Rio Ari O’, che prenderà il via da Genova e arriverà fino a Macerata. I nuovi appuntamenti sono stati annunciati dal cantautore bolognese sui social e sono in agenda il 17 luglio a Modena in piazza Roma, il 5 agosto ad Alghero all’Anfiteatro Ivan Graziani, il 9 agosto a Taormina al Teatro Antico, il 10 agosto a Palermo al Teatro di Verdura, il 18 agosto a Forte dei Marmi alla Villa Bertelli, il 21 agosto a Trani in piazzale Santa Maria Colonna e il 4 settembre a Brescia in piazza della Loggia.

I due primi concerti dopo la malattia di Luca Carboni sono stati sold out, a Milano e a Bologna. I prossimi concerti sono in programma il 12 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 19 e 20 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Luca Carboni sarà accompagnato da una band di otto elementi e porterà in scena un grande spettacolo che alternerà momenti di grande festa ad altri di intimità acustica, con le canzoni del suo quarantennale viaggio.