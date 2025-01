Luca Calvani nella notte rivela cosa è successo sotto le coperte

Da oltre un mese, all’interno della casa del Grande Fratello, si susseguono insinuazioni e frecciatine riguardo a un presunto comportamento di Luca Calvani nel letto di Jessica Morlacchi. Tommaso Franchi ha lanciato accuse dirette, sostenendo che Calvani si sarebbe “divertito” con Jessica. Durante la puntata di ieri, Morlacchi ha affrontato Franchi e ha menzionato un episodio noto come “Scottex gate”. In questo confronto, Jessica ha chiesto a Luca se si fosse mai messo sopra ad Amanda nel letto, sottolineando che lui lo aveva fatto con lei.

Calvani ha poi ammesso le sue azioni, affermando che si era comportato in modo umano, consapevole della solitudine che provava dopo mesi di isolamento. Ha rivelato di essere convinto di non essere osservato. Tuttavia, Jessica ha precisato che non era sola nel letto, evidenziando come la situazione fosse diversa da come la descriveva lui. Durante una discussione notturna con Pamela e Ilaria, Calvani ha cercato di chiarire l’accaduto, giustificando il suo comportamento come naturale, ma lamentandosi di aver fatto una brutta figura vista la diretta televisiva.

Riflettendo sulla situazione, ha espresso preoccupazione su come le sue azioni saranno percepite e immortalate su Wikipedia. Ha detto: “Sono passato come un erotomane e adesso lo aggiungeranno alla mia pagina Wikipedia”. Il tutto ha creato un clima di tensione e curiosità tra i concorrenti e il pubblico, alimentando ulteriormente le dinamiche all’interno della casa.

L’episodio ha scatenato reazioni anche sui social, con gli utenti che si sono divertiti a commentare gli avvenimenti e le affermazioni di Calvani. La questione del “scottex”, citato da Jessica, è diventato un meme tra i fan del programma, che hanno iniziato a ironizzare sulla situazione. L’intero contesto ha attirato l’attenzione del pubblico, contribuendo a rendere la puntata di ieri memorabile.