Luca Calvani, la romantica dedica al fidanzato Alessandro Franchini

Luca Calvani, a più di un anno di distanza dal coming out sui social, è tornato a parlare del fidanzato Alessandro Franchini dedicandogli un romanticissimo post su Instagram.

“All’alleato più fidato” – ha scritto l’attore rivolgendosi al compagno – Al mio compagno coraggioso in ogni avventura, al coautore della nostra storia. Al viaggio emozionante di scoperte condivise, ai sogni che ci attendono e quelli che non abbiamo ancora sognato e quelli infranti che ricostruiamo assieme ogni giorno. Al mondo che immagineremo. Alla nostra avventura infinita!”.

Se Luca Calvani lo conosciamo tutti benissimo, Alessandro Franchini è un imprenditore toscano.

Attualmente Calvani è nel cast di Cortesie Per Gli Ospiti, su RealTime, in qualità di esperto di bonton al fianco di Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. Un tempo quel ruolo era affidato a Diego Thomas, che però ha lasciato prima dell’inizio della nuova stagione. Oltre ad essere un esperto di bonton ed un naufrago provetto (ha vinto la quarta edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura su Rai2), Calvani è anche un attore: ha recitato in show di enorme successo come Distretto di Polizia, Un posto al sole, Don Matteo e preso parte a fiction internazionali come Beautiful e Sex and The City.

Ma ora parliamo un attimo di Alessandro Franchini…