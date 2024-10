Luca Calvani contro una gieffina: “Imita il percorso di Beatrice Luzzi”

Dopo un acceso confronto con Yulia Bruschi, Jessica Morlacchi si è ritrovata isolata dagli altri concorrenti del Grande Fratello, incluso Luca Calvani, che nell’ultima puntata ha difeso la modella toscana criticando l’ex cantante dei Gazosa. Durante una conversazione nel giardino, Calvani ha insinuato che Jessica stia cercando di emulare il percorso di Beatrice Luzzi, un’altra concorrente della passata edizione. Ha affermato che Jessica non si comporta in modo pacato, ma è lì per seguire una strategia precisa ispirata alla Luzzi: “È intelligente, vorrei saper giocare come lei”, ha detto, sottolineando come Jessica non sia interessata al “quieto vivere”.

Yulia ha concordato con Calvani, affermando che Jessica non è entrata nella casa per una convivenza serena. Questo ha suscitato la critica dei telespettatori, che hanno fatto notare come l’idea di quieto vivere non sia l’oggetto principale del programma. Calvani ha poi continuato a esprimere preoccupazioni sul comportamento di Jessica, descrivendola come “costruita” e affermando che stia esagerando nelle sue reazioni. Durante un’intervista con Alfonso Signorini, ha avvertito Jessica di non scendere a livelli troppo bassi, suggerendo che, in quanto persona dello spettacolo, dovrebbe comportarsi in modo più maturo.

Secondo Calvani, Jessica ha mostrato una veemenza eccessiva, specialmente quando ha cercato di monopolizzare l’attenzione durante i momenti di convivialità, come quando si è unita al ballo di Yulia e Giglio piuttosto che lasciarli godere del momento. Signorini, tuttavia, ha messo in discussione il concetto di veemenza, richiamando l’attenzione anche sulle modalità di espressione di altri concorrenti come Pamela Petrarolo e Yulia stessa.

In sostanza, le ansie e le tensioni tra i concorrenti continuano a crescere, con Jessica che si trova al centro delle critiche e dell’attenzione, mentre gli altri sembrano formarsi e schierarsi in fazioni, complicando ulteriormente la dinamica del gruppo all’interno della casa.