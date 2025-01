Luca Beatrice, il critico d’arte scomparso alle Molinette di Torino dopo un malore

Luca Beatrice, critico d’arte, saggista e opinionista piemontese di 63 anni, è morto il 21 gennaio 2025 all’ospedale Molinette di Torino dopo essere stato ricoverato d’urgenza in gravi condizioni a causa di un infarto. Originario di Torino e laureato in Storia del cinema all’Università degli Studi di Torino, Beatrice si è specializzato in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Siena. È stato un riconosciuto curatore e critico d’arte, attualmente docente di Storia dell’arte all’Accademia Albertina di Torino e di Arte contemporanea allo IED di Torino. Ha curato mostre importanti in tutta Europa, tra cui la Biennale di Praga dal 2003 al 2005 e il Padiglione Italia per la Biennale di Venezia nel 2009.

Beatrice è stato anche presidente del Circolo dei lettori di Torino dal 2010 al 2018 e presidente della Quadriennale d’arte di Roma per il 2025. La notizia della sua morte è stata confermata dal fratello Giulio tramite un post su Facebook, in cui ha descritto il forte legame fraterno. Sui social, la notizia ha suscitato reazioni immediate, con molti personaggi pubblici che hanno espresso condoglianze e solidarietà alla famiglia. Luca Beatrice, sposato e padre di quattro figli, lascia un’eredità significativa nel panorama artistico italiano, essendo stato uno dei critici d’arte più noti del suo tempo.