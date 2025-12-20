Luca Barbarossa torna a Bologna

Luca Barbarossa inizia il suo tour al Teatro Duse di Bologna. Dopo un debutto sold out l’anno scorso con il tour legato al suo libro “Cento storie per cento canzoni”, sceglie di nuovo Bologna per l’inizio della tournée prevista nell’ultimo mese del 2025. Il tour è previsto per il 19 dicembre al Teatro Duse, con orario di inizio alle 21 e biglietti disponibili da 28 a 48 euro.

Luca Barbarossa dichiara di voler continuare a giocare, divertirsi e fare le cose che gli piacciono, considerando i suoi molti ruoli, come cantautore, conduttore, scrittore o attore, come privilegi che gli sono capitati nella vita. Per quanto riguarda le canzoni, afferma che sono “quasi tutto” e rappresentano una sorta di macchina del tempo che ci fa tornare indietro ai momenti vissuti ascoltando un determinato brano.

Nel suo libro e nello spettacolo, Luca Barbarossa racconta storie e aneddoti legati alle canzoni, senza concentrarsi sui tecnicismi. Le canzoni scelte non rappresentano una sua autobiografia in musica, ma piuttosto una selezione di brani significativi e interessanti di ogni latitudine e periodo storico.

La scaletta del concerto è fissa e include brani legati all’Emilia-Romagna, come ad esempio “Futura” di Lucio Dalla. Luca Barbarossa considera “Like a rolling stone” di Bob Dylan come una canzone che tutti dovrebbero ascoltare.