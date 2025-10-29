Luca Barbareschi: nuove sfide e dolori sentimentali in Rai

Luca Barbareschi, noto attore, si prepara a tornare in Rai con un nuovo programma, “Allegro ma non troppo”. In un’intervista al settimanale DiPiùTv, ha rivelato di essere felice per il suo progetto lavorativo, ma affronta con difficoltà la sua vita sentimentale. Ha espresso il dolore per la separazione dalla sua ex moglie Elena Monorchio, da cui ha avuto due figli, Maddalena e Francesco. Barbareschi ha definito questa esperienza un importante fallimento personale, lamentando di essere una persona complessa da gestire in una relazione.

La sua vita amorosa è stata caratterizzata da tre relazioni significative. Con la prima moglie, Patrizia Fachini, ha avuto tre figlie: Eleonora, Beatrice e Angelica. Precedentemente aveva un figlio da una relazione giovanile, che vive negli Stati Uniti. Il suo amore con Lucrezia Lante della Rovere è durato sette anni, prima di arrivare alla lunga storia con Elena.

Barbareschi ha anche sottolineato la sua frustrazione riguardo al riconoscimento nel settore cinematografico, esprimendo il desiderio di essere maggiormente apprezzato. Ricorda con rammarico il suo recente reality show, “Se mi lasci non vale”, che è stato chiuso prematuramente a causa di ascolti deludenti. Il lavoro ha sempre occupato un ruolo centrale nella sua vita, a volte a scapito delle sue relazioni personali.