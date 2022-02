Luca Argentero questa sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, ma alla fine non ci sarà.

Chiamato da Amadeus sul palco dell’Ariston in rappresentanza della grande fiction Rai (avrebbe dovuto presentare la seconda stagione di DOC), Luca Argentero questa mattina ha dato forfait. L’attore, infatti, è stato colpito da un lutto: è morto il suocero, padre di sua moglie Cristina Marino.

Luca Argentero assente al Festival, ecco gli ospiti della seconda serata

La sua ospitata non sarà sostituita, ma ovviamente gli ospiti non mancheranno. Questa sera saliranno sul palco Laura Pausini che presenterà il nuovo singolo Scatola ed il docufilm Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti. Con lei ci saranno anche Mika ed Alessandro Cattelan che annunceranno che saranno i conduttori del prossimo Eurovision Song Contest.

Spazio anche per Checco Zalone (chiamato a sostituire Fiorello, che questa sera non ci sarà) e le attrici de L’Amica Geniale, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Infine ci saranno Arisa e Malika Ayane che presenteranno i loro inni per le Olimpiadi Invernali che si terranno a Cortina nel 2026.

Non mancherà un omaggio alla grande attrice Monica Vitti, scomparsa questa mattina.

Monica Vitti è morta https://t.co/zhq9B4WWP9 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 2, 2022

L’ordine di uscita di questa sera sarà così:

Sangiovanni

Giovanni Truppi

Le Vibrazioni

Emma

Matteo Romano

Iva Zanicchi

Ditonellapiaga e Donatella Rettore

Elisa

Fabrizio Moro

Tananai

Irama

Aka7even

Highsnob e Hu

A votare sarà sempre la Sala Stampa.