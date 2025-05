Luca Argentero attacca Michele Morrone: le dichiarazioni shock!

L’intervista di Michele Morrone a Belve continua a suscitare discussioni. Anche Luca Argentero ha espresso il suo parere in un’intervista a SuperGuidaTv. Argentero ha iniziato con una critica implicita a Morrone, affermando che il successo non si misura esclusivamente attraverso proclami e che, sebbene Morrone abbia grandi potenzialità e una carriera promettente, le sue affermazioni sui colleghi italiani non siano giustificate.

Ha ricordato di aver lavorato con Morrone in Sirene, elogiando la sua bravura nel ruolo di Tritone, ma ha contestato l’idea che Morrone sia superiore alla maggior parte degli attori italiani. Inoltre, ha trovato strano che un attore si giudichi da solo, sottolineando che tale valutazione dovrebbe venire da critici o registi.

Argentero ha descritto Morrone come una persona con un ego "quasi chimico", che ha cercato in tutti i modi di affermarsi nel mondo del cinema. Ha suggerito che il successo possa avergli dato alla testa, influenzando le sue dichiarazioni.

Si attende ora una possibile risposta da parte di Michele Morrone a queste critiche.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it