Lubiam rafforza presenza all’estero

L’azienda mantovana di abbigliamento Lubiam prosegue il suo percorso di internazionalizzazione con una strategia più consapevole e selettiva. In un contesto macroeconomico complesso, l’azienda ha scelto di rafforzare i mercati in cui è già presente, come Stati Uniti, Canada, Medio Oriente e Est Europa, piuttosto che inseguire aperture non strutturate.

Il 2025 è stato un anno di transizione e di crescente consapevolezza per Lubiam, con un bilancio che evidenzia una lieve contrazione del fatturato rispetto al 2024, a causa di decisioni aziendali intenzionali. Tuttavia, le attività di supporto alle boutique hanno mostrato un incremento rilevante, con servizi come il riassortimento, il Made to Order e il Su Misura che si confermano leve strategiche di sviluppo.

L’export rappresenta oggi il 46% del fatturato del gruppo Lubiam, con i principali mercati negli Stati Uniti, Canada, Germania, Svizzera, Olanda e Spagna. L’e-commerce diretto è cresciuto di circa il 20% nel 2025, grazie a un rafforzamento dell’esperienza e dei contenuti. I brand del gruppo Lubiam sono distribuiti in circa 2.000 boutique multimarca tra Italia e estero, con LBM1911 che rappresenta il brand con la maggiore incidenza sul fatturato, pari al 42%.

Nella stagione Primavera-Estate 2025, Lubiam ha debuttato con la sua prima linea donna all’interno del brand LBM1911, che rappresenta oggi circa il 5% del fatturato del brand e ha l’obiettivo di arrivare al 30% nel medio termine. Lubiam non ha nel retail diretto il suo focus primario, ma ha sviluppato diversi progetti speciali, come la creazione di un corner brandizzato LBM1911 presso Sorelle Ramonda e un’esposizione pop-up dedicata a LBM1911 in collaborazione con la boutique Mode Berger.

L’azienda prevede che il 2026 sarà ancora un anno di transizione, a causa delle difficoltà che i comparti di lusso e moda stanno attraversando, con fattori come le tensioni geopolitiche, il costo dell’energia e l’incertezza legata ai mercati internazionali che continuano a rendere complesso il contesto economico. Lubiam intende restare coerente e continuare a investire in un’idea di qualità che duri nel tempo e nella solidità del prodotto.