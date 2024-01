Durante la prima puntata di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi ha raccontato dell’amore di Luana e Damilka, un amore che non piace alla mamma della prima perché dichiaratamente omofoba.

C’è Posta, Maria contro l’omofobia di una madre: “Sbagli, punisci tua figlia” https://t.co/KOnMlnTtwl #CePostaPerTe — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 14, 2024

La signora a Maria De Filippi ha infatti candidamente ammesso che il problema di tutta questa storia è che sua figlia si sia innamorata di una donna e questo per lei è motivo di vergogna. “Sono stata chiusa in casa un anno, poi mi sono detta: non mi devo vergognare io, ma lei!“.

Raccontando la storia ha poi etichettato Damilka con la n-word, nonché la causa del “cambio di sua figlia” che si sarebbe lasciata trasportare e manipolare da lei, incurante del fatto che Luana, anche prima di conoscere Damilka, stava con un’altra ragazza.

Luana a C’è Posta rifiutata dalla madre perché lesbica: “Ti faccio guarire” https://t.co/LoXPdjoeun #CePostaPerTe — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 14, 2024

La signora ha poi accusato la compagna della figlia di fare schifo, raccontando che quando in occasione del compleanno le ha mandato un mazzo di fiori l’ha buttato via e quando è finita in ospedale ha chiesto che non potesse entrare a trovarla.

Luana e Damilka, cosa è successo dopo C’è Posta Per Te

Una donna che ha palesemente bisogno di un percorso psicoterapeutico per guarire dalla propria omofobia. Cosa che a quanto pare non ha fatto perché a giudicare dal profilo Instagram della figlia le cose non sarebbero cambiate.

Su IG, infatti, esistono solo foto di Luana e Damilka senza nessun riferimento alla donna. Insomma, cosa è cambiato nella vita della ragazza dopo C’è Posta Per Te?