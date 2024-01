Luana a C’è Posta rifiutata dalla madre perché lesbica: “Ti faccio guarire”

Dopo la storia di un regalo e di un figlio che ha interrotto i rapporti con la madre perché si è rifatta una vita con un altro uomo, nella prima puntata di C’è Posta per Te Maria De Filippi ha accolto Luana, ripudiata dalla mamma che non accetta che lei stia con una donna. Dopo aver scoperto dell’omosessualità della figlia, Rosa le ha detto: “Stai con me qui e vedrai che posso guarirti“.

“Questa è la storia di un amore che non piace ad una mamma. Luana chiama perché nel 2022 ha detto alla mamma che amava Damilca e sua mamma si è messa a piangere, ha urlato e detto che lei le faceva schifo, che questa cosa non poteva esistere e che Damilca la manipolava. Lei ama Damilca, ma anche la madre. Il giorno del compleanno della madre, questa ragazza le ha mandato i fiori, ma la donna li ha buttati via. La mamma è finita in ospedale, lei è andata, ma la madre le ha detto che voleva solo i parenti e che lei non era ben accetta. Però Luana dice che le manca tutto, vedere la mamma cucinare, fare le passeggiate con lei, gli scherzi, tutto. Lei dice di aver sbagliato nel non confessare la sua omosessualità, però spiega che aveva paura di darle una sofferenza. Lei stava con una ragazza quando era un’adolescente, ma l’aveva presentata in casa come amica. Poi dopo ha avuto una storia con un ragazzo, ma ha conosciuto Damilca – che era sposata -, ha lasciato il fidanzato, si è messa con Damilca e il suo ex è andato dalla madre e le ha detto ‘tua figlia si è messa con una ne*ra’”.

Luana e la reazione della madre.

“Non dormo più dal 17 febbraio dell’anno scorso. Ha combinato un macello. Ha messo in mezzo anche un ragazzo. La persona che ha vicino? Non voglio vederla, mi ha rubato mia figlia. Non era nei miei piani. Se si baciano? È sì è anche quello il problema. Sono disposta anche a rivedere mia figlia, ma senza l’altra persona. Per me si è lasciata trasportare. lei può tornare a casa, ma mai con una donna accanto. Sono stata in casa chiusa un anno e poi mi sono detta che non mmi dovevo vergognare io, ma lei! La busta se c’è quella donna io non la tolgo”.

Alla fine Rosa ha accettato di aprire la busta a condizione che Damilca rimanesse confinata in un angolo dello studio per mano a Maria De Filippi. In un mondo giusto ad inviare la posta avrebbe dovuto essere la madre, accortasi delle cose orribili che ha fatto passare alla figlia.