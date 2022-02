La protagonista di questa storia è Lua, una cagnolina abbandonata con un biglietto.

Tutto è iniziato in un giorno come un altro per una donna di nome Lais Chesine Monfriato, quando sul suo cammino ha trovato una povera cucciola spaventata, che si guardava intorno confusa.

Bastava guardare i suoi occhi, per capire quanta sofferenza ci fosse nel suo cuore. La persona che amava, aveva deciso di abbandonarla.

L’avevano legata al cancelletto di un’abitazione, con accanto una coperta, un sacco di mangime e un biglietto. Quando l’ho letto, il mio cuore si è frantumato in mille pezzi. Diceva: “Mi dispiace, per favore, prenditi cura di lei”.

La donna non sapeva cosa fare e non poteva far entrare la cagnolina in casa, poiché c’erano i suoi tre gatti e aveva paura delle possibili conseguenze. Così, ha deciso di fare un tentativo con Facebook e ha pubblicato un post con la foto della cucciola.

Come può un essere umano, se così può essere definita una persona che si comporta in questo modo, abbandonare un animale e lasciarlo lì? Questa mattina hanno lasciato questa dolce cucciola vicino a un cancello di casa mia. L’abbandono è un reato! Io non posso tenerla perché ho già tre gatti salvati dalla strada.

Le parole dell’amorevole donna sono presto arrivate all’attenzione di una sua cara amica, Rosane Carraco. Quest’ultima si è così commossa dalle parole di Lais, che si è offerta di ospitarla a casa sua e poi di adottarla.

Si è trasferita nella nuova casa il giorno dopo Natale e la sua nuova mamma ha deciso di chiamarla Lua.

La cagnolina deve ancora abituarsi alla nuova casa e al nuovo nome, ma sta bene ed è ciò che più conta.

Ha anche un nuovo fratello a quattro zampe di nome Mel. I due hanno instaurato un rapporto speciale e con l’amore della sua nuova nuova famiglia, presto Lua dimenticherà anche il suo triste passato.