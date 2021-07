Resta basso l’Rt settimanale. Il dato registrato dalla Cabina di regia è 0,66 contro lo 0,63 di venerdì scorso. L’incidenza nelle Regioni è ovunque molto bassa, con una media che sta intorno agli 11 casi per 100mila abitanti. Non si vede ancora nei dati il segnale di crescita rivelato invece dai contagi giornalieri. L’Rt del resto si riferisce a un paio di settimane prima rispetto al monitoraggio, quindi rende conto di un periodo un po’ precedente. Inoltre si tratta di un valore legato ai casi sintomatici e con la variante Delta molti dei colpiti sono giovani, che spesso non sviluppano sintomi e quindi non sono conteggiati.

Il valore dell’Rt tra l’altro ha sempre meno importanza per determinare il colore delle Regioni, basato adesso principalmente sull’incidenza settimanale per 100mila abitanti. In questo momento tutto il Paese è abbondantemente sotto la soglia di 50, sopra la quale si finisce in zona gialla. Quindi l’Italia resta tutta bianca. Ci sono dei segnali che fanno preoccupare legati alla maggiore contagiosità della variante Delta e le stesse Regioni stanno chiedendo di non utilizzare l’incidenza ma la pressione sugli ospedali e le terapia intensive come parametro principale per la determinazione delle zone colore.