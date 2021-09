L’Rt scende a 0,82 dallo 0,85 della scorsa settimana, segno che l’epidemia sta rallentando. La Cabina di Regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute certifica anche il calo dell’incidenza a 45 casi settimanali per 100mila abitanti contro i 54 della scorsa settimana.

I numeri quindi si riducono, anche se probabilmente ancora non rendono conto dell’effetto della riapertura delle scuole. Anche negli ospedali le cose stanno migliorando. La tendenza riguarda anche la Sicilia, unica Regione gialla. Ha ancora dati alti di occupazione dei letti ordinari, cioè 17,3% contro la soglia del 15%. Calano però le terapie intensive, che sono al 10,7% rispetto a una soglia di sicurezza del 10. La Cabina di regia deciderà cosa fare e come considerare i dati. Nessuna delle altre Regioni ha numeri che la mettono a rischio. Basilicata e Calabria sforano il tetto dei letti ordinari (con il 15,4% e il 18,5% di occupazione) ma non quello delle terapie intensive. Viceversa Bolzano ha l’11,3% dei letti di rianimazione occupati dai malati Covid ma nessun problema con i letti ordinari.