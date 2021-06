Resta stabile l’Rt nazionale. Questa settimana la Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute lo ha calcolato a 0,69, contro lo 0,68 della scorsa settimana. Il dato che in questo momento è però più importante, e che segna una continua discesa, è quello dell’incidenza, visto che dimostra come il numero dei casi sia in costante discesa. E’ arrivato ormai a 17 casi per 100mila abitanti, cioè molto distante dalla soglia di sicurezza di 50.

Visti i numeri, da lunedì prossimo passeranno in zona bianca anche Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Toscana, Provincia di Bolzano. Sarà così in quello scenario tutto il Paese a parte la Valle d’Aosta. Proprio lunedì sarà il giorno nel quale verrà abolito per tutti il coprifuoco, anche quindi per chi resta in zona gialla.

Nelle ultime settimane il calo dei nuovi casi è continuo e così le Regioni hanno un’incidenza sempre più bassa. Ecco i dati: Abruzzo 12, Basilicata 30, Calabria 25, Campania 18, Emilia-Romagna 16, Friuli 11, Lazio 17, Liguria 6, Lombardia 16, Marche 12, Molise 9, Piemonte 13, Provincia di Bolzano 17, Provincia di Trento 13, Puglia 20, Sardegna 8, Sicilia 30, Toscana 20, Umbria 12, Valle d’Aosta 13, Veneto 10.