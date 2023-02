Lovemist Boxer da uomo in cotone intimo da uomo boxer multipack a gamba lunga per mutande da uomo

Dettagli della biancheria intima da uomo boxer: Dettagli della biancheria intima da uomo boxer: Altezza: Midway Lunghezza: Boxer lunghezza regolare Materiale: 95% cotone e 5% Spanndex Design speciale: il design senza etichette ti dà un tocco confortevole senza sentire prurito. Tipo di sacchetto: slip a doppio pannello frontale e apertura a mosca Girovita: vita elastico, pulito e largo, 3,4 cm di larghezza Doppi punti: Doppi punti su orli a mosca e tre punti su vita, gambe e cavallo inferiore Occasioni per l’uso quotidiano come boxer di base, biancheria intima casual o boxer a compressione per uomo Dettagli e avvisi sui prodotti 1. Dimensioni: S: 76-81 cm. Medio: 83,8 – 88,9 cm, 84-89 cm. L: 91-97 cm. XL 99-104 cm XL 107-112 cm Plz fare riferimento alla nostra tabella delle taglie e alle recensioni dei clienti. 2. Suggerimenti per la cura e la pulizia: Consigli per il lavaggio: lavare a mano sotto i 100º F sarebbe meglio, non mescolare con colori scuri o immergersi a lungo. Impegnati a offrire un’esperienza cliente di alta qualità 1. Tutte le mutande da uomo che vendiamo sono in condizioni nuove e finite sotto controllo rigido. (Qualità dei prodotti) 2. Sono tutti gestiti da Amazon per una spedizione veloce e un servizio clienti altamente toccato. (Spedizione) 3. Risposta rapida alle e-mail che riceviamo da voi per risolvere le vostre domande prima dell’acquisto. (Prima della vendita) 4. Se eventuali difetti sui prodotti da noi, ti preghiamo di contattarci tramite la piattaforma Amazon Innanzitutto, vedremo come compensare la tua esperienza di acquisto insoddisfatta. (Dopo la vendita) Particolare importanza —-Impegnati ad essere un esperto di biancheria intima



Vita avanzata: dopo un trattamento speciale della cintura, 3,5 cm la vita elastica è più flessibile, più larga in larghezza e meno rotolo per i boxer da uomo.

Lavabile solo a mano

Funzionale: la custodia 3D per boxer da uomo con apertura a mosca e il design con cuciture rinforzate sul cavallo possono fornire più spazio e facilità quando chiamate naturali

Design dei fianchi: design ragionevole che ti offre facilità e comfort quando sei seduto o accoccolato

Innovazione dell’etichetta: per offrirti un comfort super morbido e confortevole, i nostri boxer hanno un design senza etichette. Così puoi indossare i nostri boxer senza prurito

