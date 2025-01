Love VdA: innamorati, a un altro livello

Una sensazione che coinvolge lo stomaco e il cuore si prova sia durante un primo bacio, sia scivolando sulle piste da sci in Valle d’Aosta. Immersa nelle Alpi, la regione offre esperienze emozionanti tra le vette imponenti del Bianco, Rosa, Cervino e Gran Paradiso. Non si tratta solo di sci, ma anche di un’atmosfera romantica che pervade la Valle, ideale per innamorarsi.

Tra le attività, lo sleddog rappresenta un legame unico tra natura, animali e umanità. A Breuil-Cervinia e Courmayeur è possibile vivere il “battesimo dello Sleddog”, un’esperienza indimenticabile da condividere con una persona speciale, trainati da husky in un paesaggio incantevole.

Un’altra proposta romantica è un volo in mongolfiera che parte da Aosta. Sorvolare questa storica città, che compie 2050 anni, regala una vista ineguagliabile delle Alpi, con il Monte Rosa e il Cervino che svettano in lontananza. Il silenzio della mongolfiera amplifica l’emozione, mentre si ammirano le cime innevate.

A San Valentino, la Valle d’Aosta diventa un palcoscenico perfetto per celebrare l’amore. A Courmayeur, il giorno dedicato agli innamorati si arricchisce di festeggiamenti, tra gite romantiche e un picnic a 3.500 metri sulla neve, offerto da Skyway Montebianco.

La Valle è anche nota per i suoi castelli, tanto che vi si parla della “Valle dei Cento Castelli”. La ricca storia medievale regala luoghi da fiaba come il castello di Fénis e il castello di Issogne, affascinanti anche in inverno. Alcuni castelli offrono esperienze culinarie, come quello di Avise, dove si possono gustare piatti tipici in un contesto storico.

Infine, non possono mancare le cene in ristoranti situati oltre i 2000 metri, che uniscono tradizione gastronomica e panorami mozzafiato. Le opzioni di relax termale sono altrettanto invitanti, con diverse SPA di alta qualità in Valle d’Aosta, che offrono un perfetto connubio di benessere e gastronomia.

Per chi cerca un soggiorno, il portale Booking Valle d’Aosta consente di prenotare direttamente le strutture ricettive, offrendo una vasta scelta di alloggi e esperienze in questa splendida regione montuosa.