A distanza di tre mesi dal singolo Bite Me, oggi Avril Lavigne ha pubblicato il suo settimo album, Love Sux. A differenza di Head Above Water in cui ci sono brani che hanno spiazzato qualche fan, questo progetto è un vero ritorno alle origini che non potrà che mettere d’accordo tutti quelli che sono cresciuti con le hit della Lavigne (e i nostalgici del pop rock di inizio 00). Nel disco ci sono diversi pezzi che se fossero usciti 10/15 anni fa sarebbero stati delle hit assicurate: da Bois Lies con Machine Gun Kelly e Bite Me, all’orecchiabilissima Love Sux (che per ora è la mia preferita dell’album).

Il problema però non è tanto del disco, quanto del fatto che Avril negli ultimi anni non sia riuscita ad intercettare l’interesse della generazione X, che sta – ingiustamente – snobbando i suoi ultimi lavori. Il fanbase della Lavigne (come quello di molte altre reginette del pop di 20 anni fa) non è più quello di un tempo e servirebbe un ricambio generazionale. In ogni caso speriamo che le vada meglio dell’ultimo disco, che nel 2019 debuttò alla 13esima posizione della Billboard con appena 28.000 copie vendute.

Top: Bois Lie, Bite Me, Love Sux, Kiss Me Like The World Is Ending, Avalanche, F.U, Dare To Love Me

Flop: Love It When You Hate Me, Break Of A Heartache, Deja Vu

Love Sux: ascolta il nuovo album di Avril Lavigne.

#Lovesux di Avril Lavigne copre la posizione 4 di ITunes Italia acquistatelo qui : Love Sux di Avril Lavigne https://t.co/S4MjQfxQT6 💔🌪😍🇮🇹💣🎵 pic.twitter.com/fvLZIQBhuY — AvrilItalianWorld (@AvrilItalian) February 25, 2022

Due di notte, appena tornata da un’uscita con le amiche, non me ne frega niente devo ascoltare il nuovo album di Avril#lovesux #AvrilLavigne pic.twitter.com/eUzkorRW35 — Vanni Art (@Vanni_Art) February 25, 2022