Love Mi, Fedez si prende in giro: “Ho ‘problemi con tutti’. Amici? Rimasti pochi”

Ieri sera Fedez a Love Mi ha deciso di puntare tutto sull’autoironia. Il cantante di Cigno Nero ha letto un cartello del pubblico sul quale era scritto ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato’ e subito dopo ha anche fatto delle battute. Poco prima di annunciare l’entrata di Francesca Michielin, Fedez ha detto: “Adesso avrò una serie di amici che salgono sul palco, non tanti perché non me ne sono rimasti molti“.

Poco prima della fine del concerto Federico si è esibito con il brano ‘Problemi con Tutti (Giuda)‘ e ha lanciato un’altra shade a sé stesso: “Canzone autobiografica e sempre attuale:Problemi con tutti“.

Un bel modo per prendersi meno sul serio e scherzare con il pubblico in piazza e a casa. E a giudicare dalle reazione degli utenti di Twitter, questa autoironia di Fedez è piaciuta parecchio. Sono centinaia i tweet in cui vengono citate le frecciatine che il rapper si è lanciato.

Love Mi, gli ospiti sul palco con Fedez.

Insieme a Fedez, ieri sera all’evento in Piazza Duomo, ci sono stati molti artisti, tra cui : Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Ana Mena, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

Le donazioni: come farlo.

Il Love Mi 2023 devolverà tutti gli introiti alla fondazione Andrea Tudisco OdV, che opera con l’obiettivo di garantire l’assistenza sanitaria e il diritto alla salute dei bambini con patologie neurologiche complesse. Il numero solidale 45596 sarà attivo fino al 2 luglio, quindi siamo tutti ancora in tempo per donare qualcosa.

Come mai l’evento non gira per l’Italia? A questa domanda ha risposto Fedez: “Ho pensato che potesse essere itinerante, ma il problema è che si chiama Love Mi. Quindi portare fuori qualcosa che è così legato a Milano sarebbe strano. Cerco di trovare dei progetti dove si possano vedere dei risultati in breve tempo“.