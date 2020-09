In USA è da poco ricominciato il reality Love Island e nel cast c’era anche un bel biondino di nome Noah Purvis che ha fatto innamorare tutto il pubblico da casa. In molti si sono accorti che il ragazzo in passato aveva lavorato per la Corbin Fisher (non fingete di non conoscerla) con lo pseudonimo di Ethan. La produzione l’ha scoperto e il belloccio è scomparso dallo show, i concorrenti hanno smesso di nominarlo e ovviamente i telespettatori si sono fatti delle domande.

“Ma dov’è finito Noah?”, “Qualcuno l’ha rapito?”, “Perché fate finta che non sia mai esistito?”.

La CBS dopo essere stata sommersa da tweet su Purvis, ha dato una spiegazione vaga per la squalifica del ragazzo: “È stato portato alla nostra attenzione che il membro del cast Noah Purvis ha fornito false informazioni durante i casting di Love Island, il che viola il suo contratto. Per questa ragione è stato rimosso dallo spettacolo”.

La Corbin Fisher in difesa di Noah Purvis.

“La CBS ha cacciato Noah Purvis da Love Island. Ci auguriamo che uno show basato sulla manipolazione, sul sabotaggio e la spettacolarizzazione dei sentimenti e delle relazioni non voglia fare la morale a nessuno e abbia una spiegazione per quanto successo. Noah (Ethan) è bello, carismatico, intelligente, simpatico e tutti in tv dovrebbero sperare di averlo nei loro programmi.

Ci chiediamo però perché persone che hanno fatto video etero per soli adulti abbiano fatto senza problemi trasmissioni della CBS, il Grande Fratello, show di cucina o serie tv del vostro canale. mentre avete fatto sparire Noah Purvis dallo show. Perché altre persone del cast di Love Island vendono foto particolare ad un pubblico di uomini etero e nessuno dice nulla, mentre chi come Noah ha lavorato in video di soli maschi viene discriminato?”

Siamo sicuri che se invece della Corbin Noah avesse lavorato per Siffredi sarebbe stato squalificato?

so apparently noah from love island used to be… uh.. an actor❤️ #LoveIsland #LoveIslandUSA (look at the spot on his chest)