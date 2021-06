I recoupling a Love Island Italia hanno sempre scombussolato gli equilibri del gioco ed anche l’ultimo, avvenuto con il finire della terza settimana di gioco, ha lasciato i suoi strascichi.

Cristina ha scelto Antonino: “Porto come esempio i miei genitori che sono stati distanti per un anno e si sentivano tramite telefono, ma gli è bastato: l’amore vince su ogni cosa“. Yulia ha scelto Manuel: “Sono pronta ad accogliere il sentimento che provo, nonostante abbia paura di scottarmi“. Monica ha scelto Denis: “Mi ha insegnato a capire che anche io posso essere fragile“. Rebeca ha scelto Wolf: “Cercavo delle dimostrazioni da parte sua e le ho avute, ora gliele dò anche io, voglio fare coppia con lui anche fuori da questo programma“.

Giulietta, infine, messa davanti a Cesare e Marco, ha scelto di fare coppia col primo, ma il ragazzo ha rifiutato di fare coppia: “Non credo di avere un discorso pronto, ma resto della mia idea: le cose si fanno in due, io mi sono sforzato molto, ma per forza non si fa neanche l’aceto. Quindi credo che la cosa sia finita qui. Non siamo giusti per stare insieme“.

Con il ritiro di Cesare in automatico è stata eliminata anche Giulietta, così come Marco, non scelto da nessuna durante il recoupling.

Love Island Italia, si vola verso la finale

In semifinale sono così arrivate quattro coppie (delle cinque previste). I Lovers, chiamati a scrivere segretamente i nomi delle due coppie che meno preferivano, hanno messo a rischio eliminazione la coppia composta da Yulia e Manuel e quella formata da Cristina e Antonino. Una di loro sarà eliminata dal pubblico, chiamato a votare tramite l’App.

In finale, quindi, si sono classificati di default Rebeca e Wolf e Monica e Denis.