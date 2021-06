La seconda settimana di Love Island Italia ci ha regalato vari momenti degni di nota come quello che è a tutti gli effetti il primo bacio fra due uomini (durante un gioco/penitenza) e la seconda eliminazione.

A scambiarsi un bacio a stampo sono stati Cesare e Manuel durante uno dei tanti giochi organizzati dagli autori per cercare di smuovere un po’ le acque. I due, oltre ad essersi baciati fra loro, hanno dato un limone anche a Giulietta (in due appuntamenti in due giorni diversi) che però durante il recoupling ha scelto Denis che, tuttavia, le preferisce Monica. Ora i due hanno puntato Yulia che però non si è ancora concessa a nessuno: l’unico bacio che ha dato finora (al di là dei giochi e delle penitenze) è stato a Rebeca.

Love Island Italia, svelato il secondo eliminato: è Giulia

Seconda settimana, seconda eliminazione: dopo Daniel è stata la volta di Giulia, che è stata costretta a lasciare la villa su indicazione dei Lovers che hanno preferito salvare Christian rispetto a lei. I due sono finiti in nomination su indicazione dei fan del programma, chiamati a votare la loro coppia preferita.

Giulia se n’è andata in lacrime e senza aver conquistato nessuno. Qua la massima di Rebeca, diventata più profonda da quando sta con Wolf: “Finché Giulia non darà amore a sé stessa non riuscirà a riceverlo dagli altri“. Posso avere un amen adesso?



Con l’uscita di Giulia, Christian ora fa coppia con Yulia. L’unico Lover spaiato ora è solo Yuri: per questo motivo al prossimo recoupling saranno le ragazze a scegliere il loro partner e l’uomo rimasto solo sarà eliminato.