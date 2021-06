A Love Island Italia è sbarcata una Bombshell conosciuta sul web come la sosia di Chiara Ferragni: il suo nome è Lucrezia Melito Mangilli, è una modella di Udine di 22 anni che abita a Milano per lavoro.

Nella vita oltre a fare la modella frequenta la Facoltà di Farmacia e tempo fa è finita pure su Il Fatto Quotidiano proprio come sosia della più famosa imprenditrice. “Chiara Ferragni ha una sosia: chi è Lucrezia Melito Mangilli, la studentessa che le assomiglia in modo incredibile“, il titolo dell’articolo.

Lucrezia Melito Mangilli è finita alla ribalta grazie a Ciao Darwin che l’ha vista sfilare in lingerie nella puntata Umani contro Mutanti. Ovviamente lei “Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, sono come mi vedete“, faceva parte del primo team.

Durante la puntata ha pure litigato con una rappresentante dei Mutanti. “Voi Umane siete tutte delle imitazioni”, ha detto l’avversaria, “Lucrezia ad esempio è la sosia di Chiara Ferragni. Vuole imitarla“. Parole che hanno spinto la Melito Mangilli a dire la sua subito dopo: “Vengo da Udine, sono una studentessa e sono orgogliosa di me stessa. Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, io sono così come mi vedete. Il mio corpo è naturale, il mio viso è naturale, io sono proprio così e ne vado fiera. Sono orgogliosamente Umana”.

Tempo fa questa somiglianza ha fatto sì che permettesse a Lucrezia di incontrare proprio Chiara, come testimonia questo scatto pubblicato su Instagram.

Lucrezia Melito Mangilli nel cast di Love Island Italia

Lucrezia è entrata nel cast di Love Island Italia in qualità di Bombshell nel corso della terza settimana di gioco. Appena entrata ha subito messo gli occhi sul napoletano Manuel facendolo scoppiare con la toscana Yulia, tornata single nel giro di poco.