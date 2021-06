Love Island Italia, il reality che in Gran Bretagna ha sbancato l’auditel e ci ha regalato grandi picchi di trash, sta per arrivare anche in Italia (7 giugno) con Giulia De Lellis solo su Discovery+ (ed in replica il giorno dopo su Real Time).

Oggi, durante la conferenza stampa, sono emersi numerosi dettagli. Via TvBlog scopriamo che il cast sarà composto da 16 ragazzi (anche se al momento ne sono stati annunciati solo 10, gli altri 6 probabilmente entreranno in seguito): “il più giovane ha 21 anni, il più anziano ne ha 28; quello più nord è di Udine, quello più a sud è di Partinico; ci sarà un ragazzo del Camerun, un ragazzo rumeno, una italo-russa e una italo-thailandese; tutti iberi professionisti, operai, distanti dal mondo della tv“.

Fra loro ci sarà anche qualche concorrente (Lover, nel gergo del reality) che si identifica come non binario.

“Se nel cast ci saranno anche persone gender fluid? Sarà un cast contemporaneo, la fluidità è una parola consueta al giorno d’oggi. Saranno i ragazzi stessi a raccontarsi, probabilmente ci racconteranno esperienze e questioni personali. Partiremo convenzionali, il primo coupling sarà così, ma ci aspettiamo grandi sorprese”