Aperti i casting e svelato dove andrà in onda.

Love Island arriverà anche in Italia e sarà condotto da Giulia De Lellis, come annunciato da lei via Instagram.

“Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo.

Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi!” – Giulia De Lellis ha poi aggiunto – “Che dire.. Vorrei già spoileravi tutto.. Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto 🙂 Come sempre, grazie a voi”.

Al contrario di come scritto da Dagospia un paio di settimane fa, Love Island non sarà trasmesso su Real Time ma sulla piattaforma a pagamento Discovery Plus che ha già annunciato l’apertura dei casting.

Il reality show – che nel resto del mondo ha lanciato numerose celebrity star come Brandon Myers – sarà registrato in estate e sarà pubblicato in streaming presumibilmente in inverno.

Love Island, aperti i casting per il reality con Giulia De Lellis