Nel 2011 si sono incontrati per registrare il loro primo duetto sulle note di The Lady is a Tramp, poi è toccato all’album Cheek to Cheek e adesso Lady Gaga e Tony Bennett chiudono questo sodalizio artistico con Love For Sale. La Germanotta oggi ha presentato il suo nuovo disco con uno splendido live di un’ora, durante la quale ha anche raccontato com’è nata l’idea di questo ultimo progetto con l’amico e collega.

“Questo disco ha una storia lunga. Tutto è nato diversi anni fa. Io e Tony nel 2014 abbiamo pubblicato il nuovo Cheek to Cheek. Quando ho saputo che era al primo posto della classifica americana ho chiamato Tony e gli ho detto ‘Hey Tony siamo in vetta alla chart’. Così lui mi ha detto ‘Gaga ok, ma dobbiamo fare un altro album e il prossimo sarà di cover di Cole Porter. Così Tony ha scelto il titolo Love For Sale e da stasera sarà vostro”.

Questo disco è stato registrato agli Electric Lady Studios di New York e contiene 10 pezzi nell’edizione standard, 12 in quella deluxe. Riassumere questo lavoro come un tributo a Cole Porter sarebbe riduttivo, Gaga e Tony hanno compiuto l’ennesima magia con le loro voci e sono certo che l’album sarà apprezzato anche da chi non ascolta jazz.

“Love For Sale” is available everywhere now! ❤️ And the music video for “I’ve Got You Under My Skin” is out tomorrow at 9am PT! Thank you for listening and celebrating jazz music with @itstonybennett and me!!! 🥰🎺🎶 https://t.co/x4phqHuwlV pic.twitter.com/XFgHaB8U52 — Lady Gaga (@ladygaga) October 1, 2021

Lady Gaga Love For Sale live presented by Westfield.

Ancora una volta la Mother Monster ha dimostrato di essere tra le migliori sia con parrucconi e bizzarri costumi mentre si esibisce con pezzi dance, che su palchi più intimi tra musicisti, fasciata in abiti eleganti mentre canta brani jazz. Questo live è davvero un gioiello e la chiusura su New York New York vi farà saltare dalla sedia.