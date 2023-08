Lovable Slip Culotte da Ciclo Mestruale Flusso Medio Period Panties Bi-pack Donna x2

Culotte assorbenti per il ciclo lavabili e riutilizzabili in formato bipack. Con un’assorbenza anti-perdita sono una comoda alternativa ai tradizionali sistemi usa e getta, per una scelta consapevole che può fare la differenza. Queste mutandine mestruali sono state create con una particolare tecnologia a quattro strati che assorbe i liquidi e li cattura, garantendo uno slip anti-perdita e anti-odore. Inoltre, grazie al primo strato che dona una sensazione di asciutto a lungo, potrai goderti ogni attimo della tua giornata ovunque tu ti trova.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 19,6 x 10,4 x 5,2 cm; 160 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 31 maggio 2021Produttore ‏ : ‎ LovableASIN ‏ : ‎ B0968PXGXRNumero modello articolo ‏ : ‎ 9L0AYA5Categoria ‏ : ‎ Donna

Flusso medio – Anti-perdita fino a 8H

93% Cotone, 7% Elastan

Chiusura: Pull on

Lavabile in lavatrice

Slip

Realizzato in morbido cotone biologico certificato

36,62€