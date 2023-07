LOVABLE A Vita Alta Invisible Comfort Cotton Slip (Pacco da 3) Donna

Conveniente pacco da 3 slip a vita alta nello stesso colore della serie Invisible Comfort Cotton di Lovable. Realizzati in morbido cotone, queste parti basse donna sono confortevoli e delicate a contatto con la pelle. Inoltre, grazie alla tecnologia laser cut assicurano invisibilità ottima sotto qualsiasi indumento. Vita con motivo a balzina per uno stile ricercato.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 16,9 x 16,2 x 2,7 cm; 30 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 dicembre 2020Produttore ‏ : ‎ LovableASIN ‏ : ‎ B08QMTY31VNumero modello articolo ‏ : ‎ 9L0A6LCategoria ‏ : ‎ Donna

Tecnologia laser cut

90% Cotone, 10% Elastan

Chiusura: Pull on

Lavabile in lavatrice

Stile scollo: Non applicabile

Non applicabile

23,90€