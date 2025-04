LOUS E I YAKUZA “Nessun Problema”, un nuovo EP [Scopri il video]

Lous and the Yakuza presenta il nuovo EP “No Big Deal”, un’importante tappa nella sua evoluzione artistica. Per la prima volta, l’artista belga di origini congolesi canta in inglese, ampliando il proprio orizzonte musicale con testi essenziali e diretti. L’EP, definito come un diario sonoro, rappresenta un ritorno all’essenza della musica, con un linguaggio crudo e personale. I brani esplorano le varie fasi di una relazione, abbracciando un mix di generi che includono rock, pop e R’n’B, con testi in francese e inglese.

Lous esprime vulnerabilità e onestà nel trattare il dolore e la celebrazione dell’amore, dichiarando che il progetto mira a riportare la sua passione per la scrittura di canzoni. Il video ufficiale per la focus track “Good to Know”, diretto da Lous stessa, evidenzia il legame con la natura, trasmettendo leggerezza e serenità.

Tra i brani dell’EP, “Good to Know” riflette sul dolore di una rottura e sulla difficile guarigione di un cuore spezzato. “Casse-toi” affronta la perdita di qualcuno e il desiderio di rivivere un amore, mentre “Sad boy’s anthem” celebra la scoperta dell’amore dopo esperienze difficili, rappresentando la pace di essere amati per ciò che si è realmente.

“No Big Deal” vanta collaborazioni con professionisti di alto livello, tra cui il sound engineer Grammy Alex Tumay e produttori come Fred Ball e Jeff Shum, le cui influenze contribuiscono a creare un suono organico e ricco di emozione. Questo lavoro segna un nuovo capitolo nel percorso artistico di Lous, caratterizzato da una narrazione realistica e autentica.