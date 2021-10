Il fatto che Madonna sia la regina del pop non è frutto del caso, della fortuna o soltanto delle hit, ma anche del suo perfezionismo e dell’incredibile lavoro che fa da 40 anni. La Ciccone è una maniaca del controllo, lo avevamo capito e ce l’ha confermato Lourdes Leon in un’intervista rilasciata ad Interview Magazine.

“Appena ho preso il diploma sentivo la necessità di essere totalmente indipendente da lei. Mia madre è una tale maniaca del controllo e mi ha controllato per tutta la vita. Ho sentito il bisogno di essere completamente indipendente da lei non appena mi sono diplomata al liceo. Ovviamente, sono cresciuta con un privilegio estremo. Non si può negare. Ma penso che mia madre abbia osservato i figli degli altri personaggi famosi, e si sia detta: “I miei figli non saranno così”. Inoltre, ho la sensazione che se i tuoi genitori ti pagano le cose, questo gli dà potere su di te. Adesso mi mantengo da sola facendo la modella e questo per me è importante”.

Lourdes Leon e i complimenti alla madre.

“Mia mamma mi ha sempre insegnato che devo pensare a come voglio essere conosciuta oltre il mio aspetto e il mio nome. Pensare soltanto all’apparenza non è reale e non voglio che le persone mi guardino soltanto per quello. La mia esperienza con la musica di mia madre è cambiata così tanto man mano che sono cresciuta. Perché sono sempre più in grado di riconoscere quanto sia influente e straordinaria questa donna e quanto sia sempre stata importante per le altre donne e in anticipo sui tempi. Non l’ho compreso appieno finché non ho capito l’importanza dell’empowerment e cosa significa essere una donna. Probabilmente è la lavoratrice più forte e instancabile che abbia mai visto. Non l’ho ereditato io, purtroppo. Ho ereditato i suoi problemi di controllo, ma non la sua etica del lavoro”.

