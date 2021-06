Dopo il documentario Framing Britney Spears l’attenzione sulla principessa del pop e la sua conservatorship è aumentata moltissimo e per questo l’Indipendent ha chiesto a Louis Walsh com’è stato lavorare a fianco della cantante di Lucky.

Il produttore discografico ha ricordato il suo breve periodo ad X Factor US nel 2012, quando Britney era tra i giudici. Louis Walsh ha fatto delle dichiarazioni piuttosto pesanti e ha detto che la popstar non era mentalmente con loro durante i casting.

“Devi pagare un prezzo per diventare famoso. Perdono tempo, gli anni importanti della loro vita diventano quella persona che pensano di voler essere, e poi arrivano e non è come pensavano.

Sono stato seduto accanto a Britney per due giorni e dopo ogni audizione lei crollava, era sempre stanca. Dovevamo letteralmente interrompere lo spettacolo, la portavano fuori perché stava assumendo così tanti farmaci e altre cose. Mi dispiaceva per lei.

Eccola lì, la più grande pop star del pianeta, ed era semplicemente seduta lì fisicamente, ma non era lì mentalmente. Ha avuto molti problemi“.

Inutile arrabbiarsi con Louis Walsh, chi ama e segue Britney dagli esordi sa che nel periodo di X Factor non stava benissimo.

