Louis, ecco perché era assente al funerale della Regina Elisabetta

Al funerale della Regina Elisabetta c’era tutta la famiglia reale al completo. C’erano Carlo e Camilla; William e Kate con i figli maggiori George e Charlotte; ma anche Harry e Meghan. Louis però, terzogenito del futuro Re del Regno Unito, non si è presentato. Perché? Secondo i media britannici Louis non è stato portato al funerale perché “troppo piccolo”.

Il web però ha trovato la scusa un po’ troppo tirata per i capelli perché alla fine Louis è sì piccolo, ma ha pur sempre quattro anni, ovvero abbastanza da capire la situazione e il contesto. Infondo è lui che ha detto a sua madre Kate “non preoccuparti mamma, ora la nonna è con il bisnonno“. Quale sarà quindi la reale causa della sua assenza?

Sempre il web – da sempre complottista per quanto riguarda la famiglia reale – ha così ipotizzato che il motivo della sua assenza sia da attribuire ad un carattere un po’ troppo esuberante, maleducato ed a tratti fuori le righe. Ci ricordiamo infatti tutti le espressioni di Louis durante il giubileo della Regina per i settant’anni di regno.

People thinking Prince Louis isn’t there because he’s too young

The real reason: High chance of chaos #queensfuneral pic.twitter.com/SYAZUosE5a

