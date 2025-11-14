11 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Attualità

Louis Buffon e la tripletta che fa sognare la Repubblica Ceca

Da stranotizie
Louis Buffon e la tripletta che fa sognare la Repubblica Ceca

Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi Buffon e di Alena Šeredová, ha subito catturato l’attenzione durante la pausa per le Nazionali. Il giovane portiere, che ha scelto di giocare come attaccante, rappresenta la Repubblica Ceca U19 grazie alle origini della madre. Nelle qualificazioni agli Europei Under 19, Buffon ha messo in mostra il suo talento, realizzando una straordinaria tripletta contro l’Azerbaigian U19. Questa performance lo ha consolidato come uno dei giovani calciatori più promettenti della sua generazione.

