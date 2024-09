Louis Biggs sorprende tutti a Tu Si Que Vales, Sabrina approva: “Vale!”

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di “Tu Si Que Vales”, con un inizio scoppiettante grazie a Louis Biggs, un giovane australiano. La sua esibizione ha lasciato il pubblico a bocca aperta: il ragazzo si è spogliato completamente per eseguire un numero di yoyo, portando la performance a livelli inaspettati. I giudici, tra cui Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, sono rimasti stupefatti da quanto visto. Sabrina Ferilli, al solito pungente e divertente, ha commentato: “Non so ancora se il giochino vale per il pubblico, ma a giudicare da quello che vedo, vale eccome!”.

Durante la sua esibizione, Louis ha rivelato che utilizza lo yoyo in modi particolari, integrando acrobazie che lo rendono unico. Si è anche presentato ai giurati, spiegando le sue origini: “Sono nato in Australia, ma vivo a Las Vegas. Me lo chiedo anch’io come mi siano venute in mente queste esibizioni strane. È una cosa naturale, penso che ogni ragazzo ci abbia pensato”. Ha invitato Rudy a venire a vederlo nel suo spettacolo a Las Vegas, offrendo persino dei biglietti.

Il giovane performer è stato ben accolto dal pubblico presente in studio, con l’81% dei presenti che ha votato a favore della sua performance. Louis si descrive come un “performer circense” specializzato in numeri di burlesque unici. Ha aggiunto che dietro alle sue esibizioni c’è un elemento di creatività e tradizione, sottolineando come l’uso dello yoyo viva di complicate e divertenti coreografie.

In generale, l’apertura di “Tu Si Que Vales” si è rivelata un mix di stupore e sorriso, con Louis Biggs che ha sicuramente catturato l’attenzione di tutti con il suo stile audace e innovativo. La sua performance rimarrà nella memoria del pubblico, facendolo sembrare un contendente forte per il futuro del programma. Con la sua energia e il suo talento, Biggs rappresenta un esempio perfetto di come l’arte performativa possa sorprendere e intrattenere.