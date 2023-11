Lottomatica incorporerà SKS in guidance 2024 con avvicinarsi closing

– Lottomatica, quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha reso note alcune informazioni aggiuntive in relazione all’annuncio pubblicato questa mattina riguardo all’operazione per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365.

In particolare, alla data odierna SKS365 stima di generare circa 300 milioni di euro di ricavi e circa 74 milioni di euro di EBITDA nell’anno fiscale 2023. La transazione valuta SKS365 con i un Enterprise Value pari a 639 milioni di euro, equivalente ad un multiplo 2023 EV/EBITDA di 8,7x su base pre-sinergie e 5,2x su base post-sinergie calcolato considerando 74 milioni di euro di EBITDA più 50 milioni di euro di sinergie di costi; e un equity value di 625 milioni di euro considerando un debito finanziario netto disponibile più recente pari a 14 milioni di euro.

“Con l’avvicinarsi della data di finalizzazione dell’operazione, Lottomatica incorporerà SKS nella guidance del 2024 che verrà resa nota al mercato a tempo debito”, viene sottolineato.