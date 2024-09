Lottomatica, Gamma Intermediate colloca il 6% del capitale: scende al 51,5%

Gamma Intermediate ha avviato il collocamento di 15 milioni di azioni di Lottomatica, pari a circa il 6% del capitale sociale dell’azienda, attraverso un’offerta privata mediante una procedura di accelerated bookbuilding. Con la conclusione di questo collocamento, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione diretta del 51,5% nel capitale sociale di Lottomatica. Per garantire la stabilità del titolo, Gamma ha accettato un lock-up di 90 giorni per le azioni rimanenti, condición che sarà soggetta all’approvazione dei Joint Global Coordinators e ad alcune deroghe standard.

La nota specifica che il collocamento è indirizzato esclusivamente a investitori istituzionali idonei, e non ci sarà un’offerta pubblica in alcun Paese. Le condizioni definitive del collocamento saranno comunicate il 20 settembre 2024, con una data di regolamento prevista per il 24 settembre 2024 o nei giorni immediatamente successivi. Questa operazione potrebbe influenzare il mercato di Lottomatica e la sua posizione competitiva nel settore del gioco, considerando l’importanza degli investimenti istituzionali in azioni del genere. Gamma Intermediate, pertanto, mira a mantenere un controllo sostanziale su Lottomatica, agevolando così una strategia di crescita a lungo termine per l’azienda.