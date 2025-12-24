Lottomatica e CIO insieme per l’integrità sportiva

Il Gruppo Lottomatica e il Comitato Olimpico Internazionale hanno avviato una nuova partnership strategica per rafforzare la tutela dell’integrità sportiva e prevenire la manipolazione delle competizioni. Il Gruppo Lottomatica ha aderito a IBIS, la piattaforma sviluppata e gestita dal CIO per prevenire possibili manipolazioni. L’accordo prevede la condivisione di informazioni sia a livello proattivo che in modalità reattiva, oltre a forme di cooperazione per individuare e segnalare casi di scommesse anomale, corruzione e insider information, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati.

La piattaforma IBIS rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la difesa dell’integrità sportiva e si inserisce in un percorso più ampio che vede Lottomatica promuovere pratiche di sostenibilità nel gioco pubblico. Il tema dell’integrità sportiva è strettamente connesso a quello del gioco pubblico, che se regolamentato e trasparente, garantisce sicurezza per i consumatori e tutela per le comunità.

Lottomatica opera per promuovere un approccio responsabile e consapevole al gioco, supportando il gioco legale e garantito dallo Stato, e contrastando il gioco illecito. A sostegno di questo impegno, il Gruppo ha ottenuto la certificazione G4 per il gioco responsabile e la certificazione WLA per il gioco responsabile nel settore del betting. Inoltre, il Gruppo ha ottenuto la certificazione Top Employer e ha rinnovato la certificazione Best HR Team, che attesta la qualità e l’efficacia delle azioni e dei progetti realizzati.