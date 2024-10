Lotto e Superenalotto: Nuova Estrazione Settimanale del Venerdì

Dal 2025, il governo italiano introdurrà una quarta estrazione settimanale per i giochi del Lotto e del Superenalotto. Questa misura è inclusa nella manovra economica proposta e avrà luogo ogni settimana. In caso di festività in coincidenza con l’estrazione, sarà posticipata al primo giorno feriale successivo. In situazioni eccezionali, l’estrazione potrebbe essere anticipata al primo giorno feriale precedente, e tale decisione sarà presa attraverso un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si prevede che il gettito derivante da queste estrazioni aggiuntive raggiunga i 50 milioni di euro all’anno, con i fondi destinati al Fondo per le emergenze nazionali.