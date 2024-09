“Lotto contro un cancro da sette anni” Il tragico annuncio della Vip sconvolge

Elle Macpherson ha rivelato di aver combattuto contro il cancro al seno in segreto per sette anni. Nel suo libro di memorie, “Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself”, la modella spiega come abbia scelto un approccio non convenzionale alla sua malattia, rifiutando i consigli di 32 medici e le preoccupazioni della sua famiglia. Ha descritto questa scelta come una delle più difficili della sua vita, decidendo di non seguire le terapie mediche tradizionali e optando invece per cure alternative, che secondo lei le hanno apportato benefici.

Durante un’intervista con “Women’s Weekly“, Elle ha raccontato quanto sia stato scioccante ricevere la diagnosi di cancro, descrivendo quel momento come inaspettato e disorientante. Dopo aver subito una nodulectomia sette anni fa, le era stato diagnosticato un carcinoma intraduttale HER2 positivo, un tipo di cancro al seno sensibile agli estrogeni. I medici le avevano consigliato di sottoporsi a una mastectomia, seguita da radioterapia, chemioterapia, e terapia ormonale. Tuttavia, Elle ha scelto di seguire un percorso differente, motivata dal desiderio di fidarsi del proprio istinto e di adottare un approccio più olistico e intuitivo.

Nonostante l’opposizione della sua famiglia, in particolare del figlio Flynn, e dei medici, Elle ha deciso di evitare le cure mediche tradizionali. Ha passato molto tempo a riflettere, pregare e meditare prima di arrivare alla conclusione che non avrebbe seguito il percorso terapeutico convenzionale. Ha invece scelto di affidarsi a un trattamento olistico, un’esperienza che ha definito un modo per rimanere fedele a se stessa. Per otto mesi, Elle si è ritirata in una casa in Arizona, dove ha seguito un programma di trattamenti alternativi sotto la supervisione di un gruppo di professionisti che comprendeva un medico di base, un naturopata, un dentista olistico, un osteopata, un chiropratico e due terapisti.

Secondo Elle, questo approccio ha portato il suo cancro in remissione, anche se non ci sono prove scientifiche a supporto di questa affermazione. La decisione di Elle Macpherson di gestire il suo cancro attraverso metodi non convenzionali ha suscitato reazioni contrastanti, ma per lei ha rappresentato un viaggio personale di auto-scoperta e fiducia nelle proprie scelte.