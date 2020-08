Vale la pena essere ottimisti, senza farsi, letteralmente, il “sangue cattivo”: una ricerca trentennale su tremila partecipanti ultracinquantenni, coordinata dal biochimico John

Whitfield

del

Queensland

Institute

of

Medical

Research

di Brisbane, ha dimostrato che il

10%

più pessimista della popolazione ha la possibilità di morire due anni prima della media, soprattutto a causa di malattie cardiovascolari. Una disposizione d’animo negativa può esercitare i suoi effetti deleteri sia direttamente, favorendo l’innalzamento della pressione e l’infiammazione e danneggiando così le pareti delle arterie, sia indirettamente, inducendo le persone a non prendersi cura della propria salute o ad indulgere in comportamenti potenzialmente dannosi come il fumo, l’abuso di alcol o di altre sostanze

o

gli eccessi alimentari. Il pessimismo agisce indipendentemente dalla presenza di

umore depresso

: quindi si possono assorbire le conseguenze sfavorevoli di una visione negativa della vita senza rendersene conto.

Naturalmente la longevità è legata anche ad altri fattori, come i progressi della medicina, i programmi di welfare, la lotta alla povertà, l’esercizio fisico, l’alimentazione e la genetica, e la relazione tra salute e ottimismo potrebbe anche essere interpretata in modo inverso: sarebbero cioè i più sani e longevi a sviluppare una visione più ottimistica del mondo. La psichiatra olandese

Nathaly

Rius-Ottenheim

, dell’Università di Leiden, ha in effetti dimostrato, in uno studio su duemila ultrasessantacinquenni, che l’ottimismo delle persone intervistate era direttamente proporzionale all

a longevità dei loro genitori.

La relazione tra benessere, longevità, corredo genetico ed esperienze di vita è naturalmente molto complessa: Lewina Lee, docente di psichiatria alla Boston University School of Medicine, in una ricerca che ha esaminato mille persone in un arco di oltre trent’anni ha notato che i traumi subiti da bambini si associano a una probabilità più alta di andare incontro a aventi stressanti nel corso della vita e a una minore longevità, mentre uno status socioeconomico elevato durante l’infanzia porta a sviluppare maggiore ottimismo, migliore salute fisica e relazioni interpersonali valide per tutta la vita. Ma una spiegazione “materialistica” non sembra essere sufficiente: in un’altra ricerca, la stessa professoressa Lee ha osservato che, indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche e di salute, le donne e gli uomini ottimisti hanno il 15% di probabilità in più di arrivare agli 85 anni di età rispetto ai pessimisti. In particolare per le donne l’ottimismo si associa a un invecchiamento migliore, con meno malattie e disturbi fisici e meno problemi di memoria.