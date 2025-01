Lotteria Italia 2025, svelati i premi per i numeri dei biglietti vincenti: come controllare

Oggi, 6 gennaio, si svolge l’estrazione della Lotteria Italia 2025, che determina i biglietti vincenti. Per verificare se un biglietto è fortunato, sono disponibili diverse modalità: sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli viene pubblicato l’elenco completo dei biglietti vincenti, mentre attraverso l’App My Lotteries è possibile scansionare il codice QR per una verifica in tempo reale. Inoltre, su Rai1, durante il programma Affari Tuoi, vengono annunciati i premi principali.

I premi della Lotteria Italia includono 5 premi di prima categoria: il super premio da 5 milioni di euro, seguito da un premio di 2,5 milioni, uno di 2 milioni, uno di 1,5 milioni e infine un premio di un milione. Sono previsti anche premi di quarta categoria da 20mila euro. Grazie all’aumento delle vendite, il direttore Giochi dell’Adm, Mario Lollobrigida, ha confermato l’assegnazione di 25 premi di seconda categoria da 100mila euro, 50 di terza da 50mila euro e 200 di quarta categoria da 20mila euro.

I vincitori avranno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale per richiedere i premi. Per farlo, devono presentare il biglietto vincente in originale presso Sportelli della Banca d’Italia, Uffici postali abilitati o Uffici ADM. I premi possono essere riscossi tramite assegno circolare, bonifico bancario o contanti per importi inferiori a 3.000 euro. È importante notare che le vincite della Lotteria Italia non sono tassate e non devono essere dichiarate nel reddito.

L’estrazione si svolge nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma, sotto la supervisione del ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’, composto da vari membri tra cui l’avvocato Sergio Santoro come presidente. La definizione dei premi, escluso il primo, sarà conclusa durante una riunione del Comitato. Durante la speciale puntata di Affari Tuoi previsto per oggi, verranno annunciati i biglietti vincenti di Prima categoria. È importante sottolineare che nessuna forma di ritenuta o prelievo è applicata alle vincite della Lotteria Italia, garantendo che le somme corrispondenti ai biglietti vincenti vengano accreditate nella loro totalità.