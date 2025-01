Lotteria Italia 2025, quando scade il premio: come e dove riscuoterlo

Il 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024. Per riscuotere le vincite, i possessori dei biglietti vincenti devono prestare attenzione alla data di scadenza. I premi possono essere ritirati entro sei mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I vincitori hanno a disposizione 180 giorni per presentare il tagliando vincente, che deve essere integro e originale. Le vincite possono essere riscosse presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile inviare il biglietto, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, includendo le proprie generalità, l’indirizzo e le modalità di pagamento desiderate, come assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Per i premi ottenuti tramite un biglietto acquistato online, è necessario presentare anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco o del codice univoco della giocata vincente. È importante che i vincitori seguano queste indicazioni per evitare di perdere il diritto al premio, assicurandosi di rispettare le scadenze e le modalità di presentazione dei biglietti vincenti.