Lotteria Italia 2023 2024, biglietti e premi: ecco chi ha vinto

Un bar a Milano ha venduto il biglietto che ha vinto il primo premio da 5 milioni alla Lotteria Italia 2023 2024. E parte la ‘caccia’ al vincitore. Così come, dopo l’estrazione dei tagliandi vincenti, si accendono i riflettori sull’area di servizio Campagna Nord a Campagna, in provincia di Salerno, dove è stato venduto il biglietto che si è aggiudicato il secondo premio da 2,5 milioni di euro.

“Eravamo a una festa della Befana ieri sera, i clienti hanno cominciato a dire che avevano vinto ad Albuzzano”, dice Clara Delmonte, contattata da Agipronews, titolare dell’omonima tabaccheria ad Albuzzano, in provincia di Pavia, dov’è stato vinto il terzo premio della Lotteria Italia 2023 da due milioni di euro. “Ci sono tre bar in paese, non pensavamo fosse da noi, ma quando siamo tornati a casa abbiamo visto le matrici e ci siamo stupiti”. L’esercizio si trova su una strada provinciale, dunque c’è grande traffico: “Non è detto che sia qualcuno del paese, che è molto piccolo, in questi giorni siamo stati chiusi quindi aspettiamo per capire se qualcuno si farà vivo”.

“In passato abbiamo avuto qualche vincita, ma mai così importante. – Ha continuato la titolare. – La più alta è stata una cinquina da oltre 70mila euro al Lotto, poi anche qualche Gratta e Vinci da 10mila e 30mila euro”. La riconoscenza dei clienti, però, non sembra scontata: “Solo una signora ci ha portato un cesto, eravamo sotto Natale qualche anno fa”. Trattandosi della Lotteria Italia, c’è anche il rischio che il premio non venga riscosso: “Tanti comprano il biglietto per tradizione, poi se lo dimenticano. Spero che vinca qualcuno che ha bisogno. Metteremo un cartello sulla porta per segnalare la vincita, magari anche al vincitore stesso”.

E’ stato acquistato invece al Centro Commerciale Rondinelle, alle porte di Brescia, il biglietto da 1,5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023, precisamente alla tabaccheria di Valerio Cornali. “Ieri sera abbiamo scoperto che era stato vinto a Roncadelle (il comune dove si trova il centro commerciale, ndr) – dice una dipendente ad Agipronews -. Poi, stamattina, hanno cominciato a chiamarci tutti e così abbiamo capito che il biglietto vincente era stato venduto qui”. Trovandosi in un centro commerciale di periferia, la tabaccheria è frequentata “sia da clienti abituali che da persone di passaggio. Non possiamo sapere chi sia il vincitore, abbiamo venduto parecchi biglietti”, sottolinea ancora la signora. Non è la prima volta che nel loro negozio capitano grandi vincite: “Ce n’è stata una da 70mila euro al Gratta e Vinci, poi una più bassa da 50mila euro. E’ la prima volta, però, che qui arriva una vincita così grande”, conclude.