Lotteria Italia 2022-2023, 'chi ha comprato il biglietto vincente'

E’ stato centrato a Bologna, presso la tabaccheria ricevitoria di Giuditta Pini, il primo premio della Lotteria Italia 2022 del valore di 5 milioni di euro. Una vincita che ha sorpreso la titolare dell’esercizio (in via Isabella Andreini 30/F) contattata da Agipronews. “Siamo caduti dalle nuvole – afferma – stiamo facendo le dovute verifiche per capire chi sia il vincitore, perché ne abbiamo venduti tanti”. La tabaccheria si trova nella zona est del capoluogo emiliano, il che fa immaginare che il vincitore sia un cliente del posto, magari un frequentatore abituale dell’esercizio. “Spero il vincitore venga a trovarmi, magari a elargirmi un piccolo riconoscimento per festeggiare insieme – aggiunge scherzando – spero di conoscere il milionario a cui ho fatto fare questa vincita”.

“Questa è una tabaccheria fortunata, qui si vince, c’è poco da dire – prosegue con orgoglio la titolare -. Abbiamo avuto molte vincite importanti in passato, la mia è una tabaccheria storica, che esiste da generazioni. Questo posto ce l’aveva mia madre, e ancora prima mia nonna. Abbiamo fatto registrare una vincita da 100mila euro al Gratta e Vinci, c’è stata una vincita importante al Superenalotto, una quaterna secca da 200mila euro al Lotto. Ma una vincita così alta è la prima volta che ci capita, anche perché non ne abbiamo mai registrate di così importanti alla Lotteria Italia”.