Lotteria Italia 2021, crollano le vendite dei biglietti. Secondo quanto apprende Agipronews da fonti dell’industria del gaming, “i biglietti venduti potrebbero raggiungere alla fine quota 4,7 milioni, il dato più basso degli ultimi quarant’anni, con un incasso pari a 23,5 milioni di euro. Se questi numeri fossero confermati il 6 gennaio – c’è ancora tempo per acquistare i tagliandi, dunque è possibile un aumento delle vendite – ci troveremmo di fronte a un calo del 30% rispetto all’edizione dello scorso anno, quando i tagliandi venduti furono circa 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro”, scrive Agipronews in una nota.

