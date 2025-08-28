Lotta per Lecco: Cariboni e la lista degli ottantenni

Il presidente della Canottieri Lecco, Marco Cariboni, annuncia il suo ritorno in politica con una lista elettorale composta prevalentemente da ottantenni, anche se è disposto a includere candidati di età leggermente inferiore. Con anni di esperienza politica alle spalle, Cariboni, che ha ricoperto vari ruoli, incluso quello di consigliere provinciale, si sta preparando per una nuova sfida.

Cariboni sottolinea che la sua lista è quasi pronta e che un gruppo di lecchesi esperti è pronto a scendere in campo. Il suo obiettivo non è soltanto vincere, ma portare proposte costruttive per il bene della città, promuovendo una collaborazione tra maggioranza e opposizione. Al momento, i nomi dei candidati rimangono top secret, ma sono già in corso incontri preparatori.

Per metà settembre, è previsto l’avvio di un tavolo di lavoro per delineare i punti chiave del programma, tra cui il progetto di un nuovo porto. Cariboni ha già un’esperienza di candidatura risalente a un decennio fa e alcuni dei candidati di allora potrebbero partecipare a questa nuova iniziativa.

Cariboni dichiara che il gruppo non è costituito da “anziani” in senso negativo, ma da persone pronte a contribuire attivamente. Pur non essendo lui il candidato sindaco, poiché è previsto un candidato di mezza età, ribadisce che l’esperienza degli ottantenni è un valore aggiunto.

La campagna elettorale si preannuncia intensa, con diversi schieramenti già in campo, tra cui il centrosinistra e il centrodestra. Cariboni, protagonista da tempo nella politica locale, arricchirà ulteriormente il dibattito con la sua candidatura.